На Аляске один человек погиб при ЧП с самолётом

В американском штате Аляска один человек погиб в результате инцидента с пассажирским самолётом, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Об этом информирует телеканал KTUU со ссылкой на местных полицейских.

По их данным, погиб 38-летний мужчина из Вашингтона.

В авиакомпании выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт с 42 людьми на борту выкатился за пределы ВПП в аэропорту города Уналашка на Аляске.

В результате произошедшего пострадали 12 человек, двое из них в тяжёлом состоянии.