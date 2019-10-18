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На Аляске один человек погиб при ЧП с самолётом 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
На Аляске один человек погиб при ЧП с самолётом
Фото: РИА Новости
В американском штате Аляска один человек погиб в результате инцидента с пассажирским самолётом, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Об этом информирует телеканал KTUU со ссылкой на местных полицейских.
По их данным, погиб 38-летний мужчина из Вашингтона.
В авиакомпании выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт с 42 людьми на борту выкатился за пределы ВПП в аэропорту города Уналашка на Аляске.
В результате произошедшего пострадали 12 человек, двое из них в тяжёлом состоянии.
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В мире , Происшествия , США , Радио , Аляска
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