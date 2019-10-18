Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NYT: cамую крупную в мире тюрьму закроют в США 

Газета.ру + ещё 3 32 минуты назад
Самую крупную в мире тюрьму закроют
Фото: Reuters
Власти Нью-Йорка утвердили план, согласно которому закроют Райкерс — самую крупную тюрьму в мире. Об этом пишет издание The New York Times.
Как известно, эта тюрьма находится на одноименном острове в проливе Ист-Ривер. Исправительное учреждение способно вместить 10 тысяч заключенных.
Согласно одобренному плану, на месте этого места лишения свободы возведут четыре тюрьмы. Их построят в таких районах Нью-Йорка, как Бруклин, Бронкс, Квинс и Манхэттен. При этом данные тюрьмы по размеру будут меньше, чем Райкерс.
Как отмечается, самую крупную в мире тюрьму закроют из-за многочисленных нарушений и служебных злоупотреблений.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Газета.ру: последние новости
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США Умер Дэниел Джонстон Умер Дэниел Джонстон
В мире , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены33
США объяснили отказ в помощи Украине
США объяснили отказ в помощи Украине230
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов
Европу и США обвинили в «вульгарном предательстве» курдов58
Пришедший с топором в школу «Джокер» объяснился
Пришедший с топором в школу «Джокер» объяснился3
Появились подробности сделки США и Турции
Появились подробности сделки США и Турции196
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Финляндия обрадовала россиян
00:47
Финляндия обрадовала россиян
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение