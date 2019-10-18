NYT: cамую крупную в мире тюрьму закроют в США

Власти Нью-Йорка утвердили план, согласно которому закроют Райкерс — самую крупную тюрьму в мире. Об этом пишет издание The New York Times.

Как известно, эта тюрьма находится на одноименном острове в проливе Ист-Ривер. Исправительное учреждение способно вместить 10 тысяч заключенных.

Согласно одобренному плану, на месте этого места лишения свободы возведут четыре тюрьмы. Их построят в таких районах Нью-Йорка, как Бруклин, Бронкс, Квинс и Манхэттен. При этом данные тюрьмы по размеру будут меньше, чем Райкерс.

Как отмечается, самую крупную в мире тюрьму закроют из-за многочисленных нарушений и служебных злоупотреблений.