Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

По его словам, подозреваемый "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет. Данный арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию France Info.

Источники сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.