«Турция не может быть принята в ЕС»

Земан: Турция не может быть принята в Евросоюз

«Думаю, что Турция совершила военное преступление, и поэтому она как минимум не может быть принята в ЕС», — цитирует ТАСС Земана.

Президент отметил, что курды были одной из наиболее эффективных сил в борьбе с «Исламским Государством»*.

«Президент [Турции Тайип] Эрдоган говорит, что курды — это террористы. Я принципиально с этим не согласен», — добавил он.

Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.