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Земан: Турция не может быть принята в Евросоюз 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
«Турция не может быть принята в ЕС»
Фото: ТАСС
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Анкара совершила военное преступление, начав военную операцию в Сирии, поэтому Турция не может быть принята в Евросоюз.
«Думаю, что Турция совершила военное преступление, и поэтому она как минимум не может быть принята в ЕС», — цитирует ТАСС Земана.
Президент отметил, что курды были одной из наиболее эффективных сил в борьбе с «Исламским Государством»*.
«Президент [Турции Тайип] Эрдоган говорит, что курды — это террористы. Я принципиально с этим не согласен», — добавил он.
Ранее Турция и США договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , Европа , Милош Земан , ЕС , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия , Турция , Чехия
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