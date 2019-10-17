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Пелоси увязала решение Трампа по Сирии с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 31 минуту назад
Пелоси увязала решение Трампа по Сирии с Путиным
Фото: Reuters
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси увидела связь между Россией и решением американского президента Дональда Трампа вывести войска с северо-востока Сирии.
Она заявила, что «все дороги с» Трампом «ведут к Путину», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
По мнению Пелоси, Трамп исполнил желание России, которая всегда стремилась получить «плацдарм на Ближнем Востоке».
Накануне Палата представителей приняла резолюцию, в которой заявили, что США не должны выводить войска с северо-востока Сирии.
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В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Сирия
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