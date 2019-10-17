Пелоси увязала решение Трампа по Сирии с Путиным

Она заявила, что «все дороги с» Трампом «ведут к Путину», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

По мнению Пелоси, Трамп исполнил желание России, которая всегда стремилась получить «плацдарм на Ближнем Востоке».

Накануне Палата представителей приняла резолюцию, в которой заявили, что США не должны выводить войска с северо-востока Сирии.