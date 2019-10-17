«Ан-Нусра» перебросила боевиков из «заповедника гоблинов»

«Ан-Нусра» перебросила 500 боевиков из «заповедника гоблинов» к Латакии

Бакин сообщил, что боевики в Идлибе продолжают «перегруппировку сил», передает РИА «Новости».

К населенному пункту Кбана (Латакия) террористов перебросили из Джиср-эш-Шугура (Идлиб). Отмечается, что в основном речь идет о «выходцах из иностранных государств».

ЦПВС призвал боевиков прекратить провокаций и перейти к политическому урегулированию ситуации.

Накануне Бакин сообщил, что террористы активизировали разведку и диверсионную деятельность в Латакии.