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«Ан-Нусра» перебросила 500 боевиков из «заповедника гоблинов» к Латакии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Ан-Нусра» перебросила боевиков из «заповедника гоблинов»
Фото: Reuters
Как минимум 500 боевиков переброшены из провинции Идлиб в Латакию, на этом направлении сосредоточены уже 3,5 тыс. членов террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в России), сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Бакин сообщил, что боевики в Идлибе продолжают «перегруппировку сил», передает РИА «Новости».
К населенному пункту Кбана (Латакия) террористов перебросили из Джиср-эш-Шугура (Идлиб). Отмечается, что в основном речь идет о «выходцах из иностранных государств».
ЦПВС призвал боевиков прекратить провокаций и перейти к политическому урегулированию ситуации.
Накануне Бакин сообщил, что террористы активизировали разведку и диверсионную деятельность в Латакии.
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В мире , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Идлиб , Латакия
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