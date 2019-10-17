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Саммит G7 пройдет 10-12 июня в Майами 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Названо место проведения саммита G7
Фото: Reuters
Саммит G7 пройдет 10-12 июня в Майами, сообщил журналистам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.
"Сорок шестой саммит G7 пройдет 10-12 июня", — сообщил Малвейни.
По его словам, саммит состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.
Он заверил, что Трамп не получит прибыли от проведения саммита в принадлежащей ему гостинице. "Я понимаю критику, но о прибыли речь не идет", — сказал Малвейни.
"Встреча будет сосредоточена на росте мировой экономике и вызовах, стоящими перед ней", — добавил шеф аппарата Белого дома.
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В мире , Дональд Трамп , Мик Малвейни , Майами
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