Депутата уличили в интимной переписке в Раде

Украинского депутата уличили в интимной переписке на заседании Рады

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко вёл интимную переписку в WhatsApp прямо во время заседания парламента.

Экран смартфона Остапенко сфотографировал представитель издания «Инфотаб». Человек, с которым вёл диалог парламентарий, записан в контактах как «Сильченко Лёша».

Судя по содержанию разговора, депутат обговаривал детали свидания и наряд своего собеседника. В частности, на предложение надеть костюм с бабочкой, Остапченко попросил знакомого ограничиться одними трусами. Собеседник депутата, однако, оговорился, что не позволит заниматься с собой сексом, что Остапченко показалось смешным.