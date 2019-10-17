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Украинского депутата уличили в интимной переписке на заседании Рады 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Депутата уличили в интимной переписке в Раде
Фото: rada.gov.ua
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко вёл интимную переписку в WhatsApp прямо во время заседания парламента.
Экран смартфона Остапенко сфотографировал представитель издания «Инфотаб». Человек, с которым вёл диалог парламентарий, записан в контактах как «Сильченко Лёша».
Судя по содержанию разговора, депутат обговаривал детали свидания и наряд своего собеседника. В частности, на предложение надеть костюм с бабочкой, Остапченко попросил знакомого ограничиться одними трусами. Собеседник депутата, однако, оговорился, что не позволит заниматься с собой сексом, что Остапченко показалось смешным.
Как ранее писал News.ru, внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков признал, что был бы не прочь заняться сексом с роботом в будущем. Советник отметил, что позволил бы себе подобное только с согласия супруги.
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В мире , Украина , Игорь Новиков , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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