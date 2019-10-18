Депутат Рады попался за непристойной перепиской

Депутат Верховной рады президентской партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко попал в неловкую ситуацию, когда его личная переписка, которую он вёл во время одного из заседаний, попала в Сеть.
Оказалось, что вместо решения государственных проблем, Остапенко вёл непристойную переписку интимного характера с неким мужчиной, который у него в контактах записан как «Сильченко Лёша». Депутат настойчиво предлагал своему собеседнику романтическую встречу.
Скандальная фотография, на которой запечатлён экран его смартфона, появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей. Некоторые из комментаторов похвалили депутата за общение на украинском языке, а также выразили желание увидеть человека, которого Остапенко пожелал увидеть «в одних трусах», сообщает украинское издание «Инфотаб».
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский невольно попал в неловкую ситуацию в ходе посещения латвийского парламента в Риге. Разговаривая с одним из местных депутатов, он взял в руки молоток и вертел его в руках, а в какой-то момент ударил им по столу. После этого в зале раздались редкие аплодисменты.