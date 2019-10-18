Депутат Рады попался за непристойной перепиской

Депутат из партии Зеленского попался за непристойной перепиской в Раде

Депутат Верховной рады президентской партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко попал в неловкую ситуацию, когда его личная переписка, которую он вёл во время одного из заседаний, попала в Сеть.

Оказалось, что вместо решения государственных проблем, Остапенко вёл непристойную переписку интимного характера с неким мужчиной, который у него в контактах записан как «Сильченко Лёша». Депутат настойчиво предлагал своему собеседнику романтическую встречу.

Скандальная фотография, на которой запечатлён экран его смартфона, появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей. Некоторые из комментаторов похвалили депутата за общение на украинском языке, а также выразили желание увидеть человека, которого Остапенко пожелал увидеть «в одних трусах», сообщает украинское издание «Инфотаб».