В Европарламенте решили наказать Турцию

В Европарламенте призвали прервать переговоры с Турцией о членстве в ЕС

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС из-за военной операции «Источник мира» в Сирии «Этот процесс должен быть прерван. Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведет», — приводит ТАСС слова Сассоли. Также он заявил, что Евросоюз должен принять политические и дипломатические меры в отношении Турции, чтобы остановить её военную операцию в Сирии. Накануне страны Евросоюза в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

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