Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Европарламенте призвали прервать переговоры с Турцией о членстве в ЕС 

RT на русском + ещё 3 52 минуты назад
В Европарламенте решили наказать Турцию
Фото: Reuters
Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС из-за военной операции «Источник мира» в Сирии.
«Этот процесс должен быть прерван. Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведет», — приводит ТАСС слова Сассоли.
Также он заявил, что Евросоюз должен принять политические и дипломатические меры в отношении Турции, чтобы остановить её военную операцию в Сирии.
Накануне страны Евросоюза в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
RT на русском: последние новости
Трамп встречается с членами конгресса США для обсуждения Турции Трамп встречается с членами конгресса США для обсуждения Турции Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии Асад прокомментировал военную операцию Турции в Сирии В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану В Кремле назвали необычным письмо Трампа Эрдогану
В мире , Европа , Давид Сассоли , ЕС , Европарламент , ООН , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе831
«Потом пошла по „папикам“ гулять»
«Потом пошла по „папикам“ гулять»15
Норвежский шпион обратился к Путину
Норвежский шпион обратился к Путину24
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку151
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
03:37
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
Пожары Статьи
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение