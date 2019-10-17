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МВФ поприветствовал обновленную сделку по Brexit 

РИА Новости 1 час назад
МВФ поприветствовал обновленную сделку по Brexit
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) приветствует соглашение по Brexit, заявила журналистам директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
"Это хорошие новости. Конечно, мы это приветствуем… Я надеюсь, что в последующие дни везде сохранится политическая воля для этого соглашения", — сказала Георгиева.
Она пошутила, что при новости о достижении соглашения "подпрыгнула от радости, как курс фунта".
"Мы бы хотели, чтобы было достигнуто соглашение", — сказала она.
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В мире , Кристалина Георгиева , ЕС , Международный валютный фонд , Великобритания
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