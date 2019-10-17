МВФ поприветствовал обновленную сделку по Brexit

В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.

"Это хорошие новости. Конечно, мы это приветствуем… Я надеюсь, что в последующие дни везде сохранится политическая воля для этого соглашения", — сказала Георгиева.

Она пошутила, что при новости о достижении соглашения "подпрыгнула от радости, как курс фунта".