Норвежский шпион обратился к Путину 

Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, отправил президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщил адвокат норвежца Илья Новиков.
«Да, это так: он подал прошение о помиловании», — сказал он агентству ТАСС.
От дальнейших комментариев Новиков отказался.
В апреле этого года Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против РФ. Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».
Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Его обвинили в сборе информации о российских атомных подводных лодках, которую он получал от сотрудника оборонного предприятия, действующего под руководством российских спецслужб. Он признал, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий.