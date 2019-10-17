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Норвежский шпион обратился к Путину 

Рамблер 58 минут назад
Норвежский шпион обратился к Путину
Фото: РИА Новости
Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, отправил президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщил адвокат норвежца Илья Новиков.
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«Да, это так: он подал прошение о помиловании», — сказал он агентству ТАСС.
От дальнейших комментариев Новиков отказался.
В апреле этого года Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против РФ. Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».
Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Его обвинили в сборе информации о российских атомных подводных лодках, которую он получал от сотрудника оборонного предприятия, действующего под руководством российских спецслужб. Он признал, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий.
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Комментарии26
В мире , Фруде Берг , Владимир Путин , ФСБ , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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