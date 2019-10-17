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На место Британии в ЕС выстроилась очередь 

News.ru 1 час назад
На место Британии в ЕС выстроилась очередь
Фото: Pixaboy.com
В четверг, 17 октября, открылся очередной саммит стран-членов Евросоюза. Представители 28 государств, вероятно, соберутся нынешним составом в последний раз: выход Великобритании из ЕС и вопрос о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией может изменить число участников. Нарастающие противоречия Берлина и Парижа по ключевым вопросам, как ожидается, осложнят и без того непростые переговоры.
Буквально за несколько часов до открытия двухдневного саммита стран Евросоюза в Брюсселе появилась информация о достижении соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в своём аккаунте в Twitter, что новое соглашение «справедливое и сбалансированное», и попросил Евросовет поддержать данную сделку. Тем не менее поддержка соглашения с британской стороны гораздо важнее: ушедшей в отставку с поста премьер-министра Терезе Мэй так и не удалось одобрить прошлую сделку в палате общин даже после третьей попытки. С учётом раздробленности в рядах британских политиков говорить об успехе действующего премьера Бориса Джонсона пока рано. Все решит субботнее голосование.
Новое соглашение представляет собой симбиоз предложений Мэй и Джонсона. Изменения касаются, прежде всего, Северной Ирландии. Предполагается, что вся территория Соединённого Королевства перестанет быть частью Евросоюза уже 31 октября. Тем не менее, граница между Северной Ирландией и республикой Ирландия останется открытой, но при этом Белфаст потеряет право накладывать вето на ввоз и вывоз ряда товаров. В Североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) уже заявили об отказе поддержать новое соглашение. Причина — разногласия по таможенным пошлинам.
Однако Brexit — не единственная проблемная тема, которую представителям 28 стран придётся обсудить в ходе двухдневного саммита. На повестке стоит вопрос вхождения в состав Евросоюза Северной Македонии и Албании. Позиции двух ключевых фигур ЕС: канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона кардинально расходятся. Так, германский лидер убеждена, что эти две страны выполнили все условия, чтобы инициировать начало переговоров о вступлении в Евросоюз, в то время как Макрон заявил о своей готовности наложить вето на подобное решение. Позиция Парижа ясна: в Евросоюзе достаточно своих проблем, которые нужно решать, и принятие новых членов будет возможно лишь только после устранения имеющихся противоречий. Выступает Франция и за реформирование самого процесса присоединения стран к ЕС, который на данный момент, по словам министра по европейским и иностранным делам Амели де Моншалин похож на «бесконечную мыльную оперу». Большинство других государств во главе с Германией настаивают на том, что в случае очередного отказа Северной Македонии и Албании Евросоюз может потерять своё влияние на Балканах.
Ещё одна проблема, которая сталкивает лбами Париж и Берлин — кадровые вопросы. Недавно кандидат от Франции на пост еврокомиссара по внутреннему рынку и промышленной политике, Сильви Гуляр, не была допущена до работы по итогам собеседований в Европарламенте. Официальная причина — Гуляр дала неполные ответы по своим предыдущим юридическим разбирательствам. Однако же большую роль в её судьбе сыграла позиция «Европейской народной партии» и её лидера Манфреда Вебера. Последний считался лидером в борьбе за пост главы Еврокомиссии, но встретил оппозицию в лице французского президента. Пост в итоге достался соратнице Меркель и бывшему министру обороны Урсуле фон дер Ляйен, которую Макрон и обвиняет в отказе назначить Гуляр еврокомиссаром. Предполагается, что в ходе двухдневного саммита фон дер Ляйен и Макрон обсудят, кого Франция могла бы выдвинуть вместо Гуляр, чтобы этот человек гарантированно вошёл в состав ЕК.
Вопросам внешнеполитической повестки тоже найдётся место на саммите: Евросоюз обеспокоен операцией Турции в Сирии. Ранее ряд стран ЕС, прежде всего Франция и Германия, приостановили поставки вооружений Анкаре. Париж предлагал ввести и экономические санкции в отношении Турции, но не нашёл поддержки. Обсуждение действий Турции в Сирии будет носить, скорее, более прагматичный характер: несмотря на политические разногласия Брюсселя с Анкарой, для Евросоюза важно, чтобы Турция не решилась выслать со своей территории беженцев. Новый миграционный поток — тот сценарий, которого в Евросоюзе хотели бы избежать. В целом повестка предстоящего саммита довольно обширна, а существующие разногласия между Парижем и Берлином могут усложнить согласование позиций по ряду вопросов.
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В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Манфред Вебер , Эммануэль Макрон , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Еврокомиссия , Албания , Брюссель , Ирландия , Великобритания
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