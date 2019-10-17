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Партия «Слуга народа» попала в коррупционный скандал 

Российская Газета 1 час назад
Партия «Слуга народа» попала в коррупционный скандал
Фото: Istock
Команду президента Украины Владимира Зеленского постиг очередной скандал: парламентарий от партии "Слуга народа" был уличен в попытках "решать вопросы" с генеральной прокуратурой. После посещения премьер-министром нацистского шабаша эта наиболее ощутимый удар по имиджу политической силы, обещавшей честность, открытость и служение народу.
Суть произошедшего такова: парламентский фотограф издания "Страна" запечатлел переписку 36-летнего депутата Вячеслава Медяника с неким бизнесменом из Днепропетровска по фамилии Яровой. В переписке народный избранник обещал "переговорить о сахаре и океане" с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком и в целом описал схему коррупционного взаимодействия с прокуратурой. Издание расшифровало разговор, выяснилось, что речь в переписке шла о николаевском судостроительном заводе "Океан" и сложном конфликте между собственниками, в который втянуты владельцы сахарных заводов. В спор вокруг предприятия оказались также втянуты известные украинские политики и их дети.
В сущности, ничего нового об украинской политической элите парламентские папарацци не сообщили. Верховная Рада давно ассоциируется с политической коррупцией и воспринимается как место, где олигархические кланы "решают вопросы". Однако здесь на откровенно коррупционных намерениях попался депутат от "Слуги народа" — партии, которая шла в парламент под лозунгами полной перезагрузки украинского парламентаризма и "обнуления" коррупционных традиций. И то, что депутат Медяник — к слову, сын высокопоставленного чина СБУ — связан с олигархом Коломойским, является в данном случае отягчающим обстоятельством. Хуже того, тень брошена и на генеральную прокуратуру, чей руководитель Роман Рябошапка в последние дни стал объектом уничижительной критики как фактический продолжатель дела своего предшественника Юрия Луценко. Так, ему ставят в претензию торможение расследований против Петра Порошенко, а также дискредитирующие моменты биографии — например, конфликт с отцом, которого генпрокурор выгнал из дома на улицу.
Во фракции пообещали разобраться в ситуации и выдвинули версию — якобы, Медяник через прокуратуру как раз пытался предотвратить нарушения закона на заводе. Вопрос только в том, поверят ли таким неуклюжим объяснениям избиратели Зеленского, убежденные в воровской сущности любой украинской власти и наблюдающие ее продолжение в "новых честных лицах".
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , СБУ , Верховная Рада , Днепр
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