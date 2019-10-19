Окружение Порошенко обвинили в крупной краже

Бизнесмен из США обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд

Порошенко и Луценко (экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. — News.ru) арестовали $1,5 млрд Януковича… Рассказываю, как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича, — сказал Кислин на пресс-конференции в Киеве.

Он уточнил, что деньги изъяли из банка якобы для пополнения госбюджета, но на самом деле они были просто разделены между действовавшими тогда властями Украины.

Бизнесмен обвинил Порошенко в присвоении $503 млн через бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского , ранее носившего фамилию Свинарчук. Кроме того, $300 млн достались экс-генпрокурору Юрию Луценко, а ещё $20 млн ушли на «коррупционные счета» экс-секретаря СНБО Александра Турчинова . При этом в доказательство Кислин показал некие документы, сообщает РИА Новости.