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Бизнесмен из США обвинил окружение Порошенко в краже $1,5 млрд 

News.ru + ещё 2 39 минут назад
Окружение Порошенко обвинили в крупной краже
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, были поделены между собой соратниками бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом заявил американский бизнесмен украинского происхождения и советник главы США Сэм Кислин.
Порошенко и Луценко (экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. — News.ru) арестовали $1,5 млрд Януковича… Рассказываю, как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича, — сказал Кислин на пресс-конференции в Киеве.
Он уточнил, что деньги изъяли из банка якобы для пополнения госбюджета, но на самом деле они были просто разделены между действовавшими тогда властями Украины.
Бизнесмен обвинил Порошенко в присвоении $503 млн через бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, ранее носившего фамилию Свинарчук. Кроме того, $300 млн достались экс-генпрокурору Юрию Луценко, а ещё $20 млн ушли на «коррупционные счета» экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. При этом в доказательство Кислин показал некие документы, сообщает РИА Новости.
Как писал News.ru, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что подозрение будет объявлено бывшему президенту Петру Порошенко, когда следователи соберут достаточную базу доказательств его вины. По его словам, когда это произойдёт, депутаты Верховной рады увидят прошение о снятии неприкосновенности с политика. На уточняющий вопрос, когда это может произойти, генпрокурор ушёл от ответа.
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Комментарии
В мире , Украина , Налог на имущество , Олег Гладковский , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Руслан Рябошапка , Петр Порошенко , Верховная Рада , РИА Новости , США
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