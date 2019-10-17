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В Польше запретят рассказывать детям про секс 

Lenta.ru 1 час назад
В Польше запретят рассказывать детям про секс
Фото: depositphotos.com
Польские законодатели проголосовали за законопроект, криминализующий «продвижение сексуальной активности среди малолетних». Оппозиционные политики уверены, что эта мера вводится для того, чтобы запретить сексуальное воспитание в школах, сообщает Reuters.
Авторы документа из партии «Закон и справедливость» утверждают, что штрафы и тюремные сроки в нем предусмотрены только для тех, кто призывает детей в возрасте до 15 лет вступать в сексуальные отношения. Но многие не верят такой интерпретации: сторонники либеральных партий уверены, что консерваторы хотят добиться запрета на сексуальное просвещение подростков.
Сотни людей собрались на акцию протеста у парламента страны — они считают, что запрет угрожает базовым человеческим правам и приведет к росту сексуального насилия.
«Это прямая атака на нас, попытка ограничить доступ к образованию», — заявил журналистам представитель волонтерской организации, обеспечивающей секс-просвет в том виде, в котором это рекомендует делать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В школах Польши не предусмотрены такие уроки — вместо них дети получают часы «подготовки к семейной жизни». В некоторых городах, где избиратели настроены более либерально, они есть, и консервативные партии этим недовольны.
Как сообщалось 14 октября, наблюдатель ОБСЕ заметил, что на прошедших в Польше парламентских выборах многие консервативные кандидаты использовали «риторику ненависти», разжигающую неприязнь к сексуальным и национальным меньшинствам.
В 2018 году мнение о половом воспитании в школах спросили у россиян: оказалось, что введение таких уроков поддерживает более 60 процентов граждан России.
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В мире , ОБСЕ , ВОЗ , Reuters , Польша
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