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Макрон оценил достижение соглашения по Brexit 

РИА Новости 1 час назад
Макрон оценил достижение соглашения по Brexit
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал достижение соглашения по Brexit, однако отметил, что нужно оставаться "осторожными" до момента его ратификации британским и европейским парламентами.
"Сегодня утром мы получили хорошую новость с заключением договора, который представляется позитивным для Европейского союза и британской стороны. Сейчас надо переходить к другим этапам", — сказал Макрон журналистам в Брюсселе.
При этом французский лидер добавил, что стоит "оставаться осторожными" до момента ратификации соглашения европейским и британским парламентами.
"Это соглашение, я думаю, позволяет ответить на политические и технические обеспокоенности, которые были и с нашей стороны, и со стороны Великобритании. Мы соберемся сегодня после обеда. Затем соглашение должно пройти ратификацию в европейском и британском парламенте. И тогда это можно будет считать завершенным. Но на данном этапе мы можем быть только удовлетворены, что переговоры привели к чему-то позитивному", — отметил Макрон.
Ранее в четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
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В мире , Европа , Эммануэль Макрон , Парламент Великобритании , ЕС , Франция
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