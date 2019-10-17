Макрон оценил достижение соглашения по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал достижение соглашения по Brexit, однако отметил, что нужно оставаться "осторожными" до момента его ратификации британским и европейским парламентами.

"Сегодня утром мы получили хорошую новость с заключением договора, который представляется позитивным для Европейского союза и британской стороны. Сейчас надо переходить к другим этапам", — сказал Макрон журналистам в Брюсселе.

При этом французский лидер добавил, что стоит "оставаться осторожными" до момента ратификации соглашения европейским и британским парламентами.

"Это соглашение, я думаю, позволяет ответить на политические и технические обеспокоенности, которые были и с нашей стороны, и со стороны Великобритании. Мы соберемся сегодня после обеда. Затем соглашение должно пройти ратификацию в европейском и британском парламенте. И тогда это можно будет считать завершенным. Но на данном этапе мы можем быть только удовлетворены, что переговоры привели к чему-то позитивному", — отметил Макрон.

Ранее в четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.