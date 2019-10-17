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В СНГ обеспокоены усилением активности НАТО у границ Содружества 

Российская Газета 1 час назад
В СНГ обеспокоены усилением активности НАТО
Фото: РИА Новости
Усиление активности Североатлантического альянса у границ СНГ вызывает законную озабоченность в государствах Содружества. Более того, агрессивным атакам подвергается и информационное пространство. Об этом заявил 17 октября председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета командующих Пограничными войсками, передает БЕЛТА.
Оратор, в частности, вынужден был констатировать, что обстановка в мире не только не изменилась к лучшему, но и продолжает осложняться. Сохраняется, по его словам, высокий конфликтный потенциал в международных отношениях. Разрушая важнейшие договоренности в области стратегической безопасности, подчеркнул он, "отдельные страны продолжают политику силового диктата в международных делах, предпринимают попытки размещения оружия в космическом пространстве".
Председатель Исполкома напомнил участникам заседания, что принципиальная позиция о необходимости укрепления сотрудничества в сфере безопасности была убедительно подтверждена и на недавнем ашхабадском заседании Совета глав государств СНГ.
В заседании в Минске, сообщает агентство, принимают участие делегации пограничных ведомств государств — участников СНГ и координационной службы Совета командующих погранвойсками и руководители взаимодействующих органов СНГ, включая Антитеррористический центр и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.
Участники встречи оценивают обстановку на внешних границах государств — участников СНГ и тенденцию ее развития, итоги деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 2019 году и приоритетные задачи на 2020-й год, а также результаты проведения совместных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.
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Комментарии
В мире , Армия , СНГ , Сергей Лебедев , Совет глав государств СНГ , НАТО
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