В СНГ обеспокоены усилением активности НАТО у границ Содружества

Усиление активности Североатлантического альянса у границ СНГ вызывает законную озабоченность в государствах Содружества. Более того, агрессивным атакам подвергается и информационное пространство. Об этом заявил 17 октября председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета командующих Пограничными войсками, передает БЕЛТА.

Оратор, в частности, вынужден был констатировать, что обстановка в мире не только не изменилась к лучшему, но и продолжает осложняться. Сохраняется, по его словам, высокий конфликтный потенциал в международных отношениях. Разрушая важнейшие договоренности в области стратегической безопасности, подчеркнул он, "отдельные страны продолжают политику силового диктата в международных делах, предпринимают попытки размещения оружия в космическом пространстве".

Председатель Исполкома напомнил участникам заседания, что принципиальная позиция о необходимости укрепления сотрудничества в сфере безопасности была убедительно подтверждена и на недавнем ашхабадском заседании Совета глав государств СНГ

В заседании в Минске, сообщает агентство, принимают участие делегации пограничных ведомств государств — участников СНГ и координационной службы Совета командующих погранвойсками и руководители взаимодействующих органов СНГ, включая Антитеррористический центр и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Участники встречи оценивают обстановку на внешних границах государств — участников СНГ и тенденцию ее развития, итоги деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 2019 году и приоритетные задачи на 2020-й год, а также результаты проведения совместных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.