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Вакарчук прокомментировал деятельность Зеленского на посту президента 

РИА Новости + ещё 1 25 минут назад
Вакарчук прокомментировал деятельность Зеленского
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады, лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского уже хотелось бы видеть дела, а не только заявления.
"Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации", — сказал Вакарчук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он отметил, что "настоящее лидерство — это когда тебе достаточно поддержки людей для того, чтобы не менять Конституцию, либо не менять правила игры".
"Когда ты говоришь, что у тебя новая политика, а на самом деле ты меняешь правила игры фактически под себя, пользуясь тем, что сейчас большая поддержка людей и можно сделать очень много", — рассказал Вакарчук.
По его словам, новая власть называет это "окном возможностей", что очень похоже на предшественников. "Все они приходили и говорили:
"Сейчас будет по-новому. Мы будем менять правила и делать их нормальными и справедливыми". Но на самом деле меняли людей и меняли правила под людей. Мне кажется, это очень, во-первых, неэффективная, а во-вторых, очень опасная история", — добавил он.
Он также отметил, что ни Зеленский, ни партия "Слуга народа" не шли на выборы с обещанием поменять конституцию и усилить полномочия президента.
"У нас парламентско-президентская республика. И таких обещаний никто не давал. Обещания были: "конец эпохи бедности", "придет весна, будем сажать", — добавил Вакарчук.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , Украинская правда
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