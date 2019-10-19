Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барселоне полиция начала впервые применять водомет против радикалов 

РИА Новости + ещё 21 21 минуту назад
На радикалов в Барселоне направили водомет
Фото: © Sputnik / Daniel Martin
Полиция пытается взять под контроль беспорядки в Барселоне: она впервые использовала водомет, чтобы погасить пылающие по центру города баррикады и мусорные баки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Беспорядки с улицы Лаиетана, где уже пять часов происходят крайне жесткие столкновения полиции и радикалов, перекинулись на площадь Каталонии и ближайшие улицы, плоть до Университетской площади. Радикалы переворачивают мусорные контейнеры, строят баррикады и поджигают их. Полиция приняла решение применить водомет, чтобы погасить пылающие костры.
Правоохранительные органы пытаются утихомирить радикалов, которые забрасывают их брусчаткой, бутылками, банками и другими предметами, при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.
Ранее и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что в беспорядках в центре Барселоны участвуют около 400 радикалов.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе более 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более 130 человек.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии1
В мире , Массовые беспорядки , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нас выставили»: Медведев усомнился в успехе G8
«Нас выставили»: Медведев усомнился в успехе G816
«Золотую судью» назвали символом судебной системы РФ
«Золотую судью» назвали символом судебной системы РФ12
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва66
Заявления Киева об агрессии России высмеяли в Сети
Заявления Киева об агрессии России высмеяли в Сети1
«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»2
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
05:53
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение