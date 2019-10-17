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Летящие камни, кислота и сотни раненых: в Каталонии продолжаются беспорядки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Сотни раненых: Каталония погрязла в беспорядках
Фото: РИА Новости
Схватки с полицией становятся все более ожесточенными. В ход идут не только арматура, камни и «коктейли Молотова», но и бутылки с кислотой.
В Каталонии новая волна протестов — беспорядки охватили уже всю автономию. Они разгораются все сильнее — полыхают машины и мусорные баки. В одном из городов подожгли магазин известного бренда.
Людям приходится среди ночи выбегать из своих домов, чтобы спастись от огня: минувшей ночью на улицы вышли больше 20-ти тысяч человек. Схватки с полицией становятся все более ожесточенными. В ход идут не только арматура, камни и «коктейли Молотова», но и бутылки с кислотой. Полицейские, по всей видимости, тоже теряют терпение — например, одна из машин на полном ходу врезалась в баррикаду, за которой стояли люди.
Только за последние сутки зафиксированы почти сотня пострадавших, десятки задержанных. Массовые акции протеста начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков к длительным срокам заключения — за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году.
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В мире , Каталония
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