Сотни раненых: Каталония погрязла в беспорядках

Летящие камни, кислота и сотни раненых: в Каталонии продолжаются беспорядки

Схватки с полицией становятся все более ожесточенными. В ход идут не только арматура, камни и «коктейли Молотова», но и бутылки с кислотой.

Каталонии новая волна протестов — беспорядки охватили уже всю автономию. Они разгораются все сильнее — полыхают машины и мусорные баки. В одном из городов подожгли магазин известного бренда.

Людям приходится среди ночи выбегать из своих домов, чтобы спастись от огня: минувшей ночью на улицы вышли больше 20-ти тысяч человек. Схватки с полицией становятся все более ожесточенными. В ход идут не только арматура, камни и «коктейли Молотова», но и бутылки с кислотой. Полицейские, по всей видимости, тоже теряют терпение — например, одна из машин на полном ходу врезалась в баррикаду, за которой стояли люди.

Только за последние сутки зафиксированы почти сотня пострадавших, десятки задержанных. Массовые акции протеста начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков к длительным срокам заключения — за проведение незаконного референдума о независимости в 2017 году.