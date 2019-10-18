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Трамп: Страны ЕС впервые захотели забрать боевиков ИГ 

Российская Газета + ещё 4 34 минуты назад
Трамп: Страны ЕС впервые захотели забрать боевиков ИГ
Фото: РИА Новости
Европейские страны впервые захотели забрать к себе для суда собственных граждан-боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом в пятницу заявил американский президент Дональд Трамп.
"Меня только что уведомили, что некоторые европейские страны теперь впервые хотят забрать бойцов ИГ, пришедших из их стран. Это хорошие новости, но это должно быть сделано после того, как мы их (боевиков — прим. "РГ") захватим", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее глава Белого дома уже неоднократно призывал страны ЕС забрать и судить их граждан, ставших боевиками ИГ, которых захватили в Сирии. В случае отказа со стороны европейских государств, Трамп обещал выпустить пленных террористов на их границах.
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В мире , США , Дональд Трамп , ЕС , Исламское государство
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