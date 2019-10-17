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Разгневанные пассажиры расправились с экоактивистами в лондонском метро 

Вести.Ru + ещё 2 49 минут назад
Пассажиры избили экоактивистов в лондонском метро
Фото: Вести.Ru
Разгневанные жители Лондона избили экологических активистов, блокировавших движение поездов в подземке в час пик, сообщает BBC. Расправу над одним из участников природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") сняли на видео.
Активисты, требующие от властей активного противодействия изменению климата, на сей раз выступили на станции "Кэннинг-Таун" на востоке Лондона. Утром 17 октября несколько человек забрались на крышу поезда и принялись выкрикивать лозунги, в то время как на платформе бурлила толпа недовольных пассажиров.
Их терпение быстро лопнуло: не дожидаясь полицейских, они самостоятельно стащили несколько активистов на платформу и изрядно их помяли — не за убеждения, а блокировку движения.
За последние 10 дней стражи порядка задержали около полутора тысяч экоактивистов, препятствовавших движению общественного транспорта.
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