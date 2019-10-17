Эрдоган выбросил письмо Трампа

Как рассказали собеседники издания, глава государства «получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину».

Ранее стало известно, что Трамп направил письмо в день начала турецкой операции в Сирии . В нем он призвал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».