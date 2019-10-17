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В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Пенса 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Пенса
Фото: tccb.gov.tr
В Турции официально началась встреча турецкого лидера Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Встреча политиков проходит в столичном районе Бештепе.
Встреча нашего президента и вице-президента США началась, — сообщил источник ТАСС.
Стороны планируют обсудить военные действия Турции в Сирии. Американская делегация намерена добиться прекращения военной операции «Источник мира». Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание зоны безопасности вдоль границы двух стран.
Ранее, как писал News.ru, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу провёл переговоры с помощником Трампа по нацбезопасности Робертом О'Брайеном. Встреча политиков прошла в Анкаре и длилась около 45 минут.
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В мире , Ближний Восток , Майк Пенс , Мевлют Чавушоглу , Роберт О'брайен , МИД , ИТАР-ТАСС , США , Турция
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