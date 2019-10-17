В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Пенса

Турции официально началась встреча турецкого лидера Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса . Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Встреча политиков проходит в столичном районе Бештепе.

Встреча нашего президента и вице-президента США началась, — сообщил источник ТАСС.

Стороны планируют обсудить военные действия Турции в Сирии. Американская делегация намерена добиться прекращения военной операции «Источник мира». Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание зоны безопасности вдоль границы двух стран.