В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Пенса 

В Турции официально началась встреча турецкого лидера Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента. Встреча политиков проходит в столичном районе Бештепе.
Встреча нашего президента и вице-президента США началась, — сообщил источник ТАСС.
Стороны планируют обсудить военные действия Турции в Сирии. Американская делегация намерена добиться прекращения военной операции «Источник мира». Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание зоны безопасности вдоль границы двух стран.
Ранее, как писал News.ru, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу провёл переговоры с помощником Трампа по нацбезопасности Робертом О'Брайеном. Встреча политиков прошла в Анкаре и длилась около 45 минут.