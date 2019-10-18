Друг называется: Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter

Американский президент написал слова благодарности турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он принял решение о прекращении огня в Сирии на 120 часов. Однако его коллега из Турции достаточно резко ответил ему.

Трамп отметил, что из Турции пришли замечательные новости, а благодаря Эрдогану и его решению после проведенной конференции с представителями США и приостановке военной операции удастся «спасти миллионы жизней».

«Господин президент, будет спасено еще больше жизней, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества. Я уверен, что совместные усилия способствуют миру и стабильности в нашем регионе», — прокомментировал Эрдоган публикацию президента США.

При этом, Дональд Трамп, выступая перед журналистами в городе Форт-Уэрт в Техасе назвал турецкого президента своим другом, отметив, что санкции против Анкары не понядобятся.

«Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это», — сказал американский лидер.

Трамп даже отметил, что готов принять президента Турции в Вашингтоне в ноябре, пишет ТАСС. Позднее от добавил, что туркам повезло, что Эрдоган является их лидером.

Турция начала военную операцию против курдов в Сирии 9 октября, что не понравилось мировому сообществу. Вашингтон заявил, что введет в отношении Анкары санкции, если операция не прекратится. Однако США и Турция 17 октября пришли к соглашению о прекращении огня в САР на 120 часов, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.