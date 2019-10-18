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Друг называется: Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter 

ТК «Звезда» + ещё 19 10 минут назад
Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter
Фото: ТАСС
Реджеп Тайип Эрдоган предложил Дональду Трампу спасти еще больше жизней и победить терроризм, о чем он написал в Twitter.
Американский президент написал слова благодарности турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он принял решение о прекращении огня в Сирии на 120 часов. Однако его коллега из Турции достаточно резко ответил ему.
Трамп отметил, что из Турции пришли замечательные новости, а благодаря Эрдогану и его решению после проведенной конференции с представителями США и приостановке военной операции удастся «спасти миллионы жизней».
«Господин президент, будет спасено еще больше жизней, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества. Я уверен, что совместные усилия способствуют миру и стабильности в нашем регионе», — прокомментировал Эрдоган публикацию президента США.
При этом, Дональд Трамп, выступая перед журналистами в городе Форт-Уэрт в Техасе назвал турецкого президента своим другом, отметив, что санкции против Анкары не понядобятся.
«Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это», — сказал американский лидер.
Трамп даже отметил, что готов принять президента Турции в Вашингтоне в ноябре, пишет ТАСС. Позднее от добавил, что туркам повезло, что Эрдоган является их лидером.
Турция начала военную операцию против курдов в Сирии 9 октября, что не понравилось мировому сообществу. Вашингтон заявил, что введет в отношении Анкары санкции, если операция не прекратится. Однако США и Турция 17 октября пришли к соглашению о прекращении огня в САР на 120 часов, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США , Турция
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