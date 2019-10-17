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Встреча с Трампом обошлась Зеленскому в миллионы гривен 

Lenta.ru 53 минуты назад
Встреча с Трампом обошлась Зеленскому в миллионы
Фото: РИА Новости
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США, во время которой состоялась его первая встреча с американским президентом Дональдом Трампом, обошлась украинскому бюджету в 7,3 миллиона гривен (около 300 тысяч долларов). Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на Государственное управление делами.
Самой дорогой статьей расходов оказались авиаперевозки. На них было потрачено более половины выделенного бюджета — три миллиона 883,4 тысячи гривен. Оплата гостиницы Park Hyatt, которая находится в центре Манхэттена, обошлась украинской делегации в 56,7 тысячи долларов. Кроме того, члены делегации получали 6,4 тысячи долларов на суточные расходы.
Всего в состав официальной делегации Зеленского и его жены вошли 22 человека.
Рабочий визит украинского лидера в США проходил с 23 по 26 сентября. Там президент принял участие в мероприятиях, посвященных открытию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда же он провел встречу с Трампом.
Встреча двух лидеров проходила на фоне скандала, в результате которого 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена.
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В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН
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