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В Грузии разъяснили процедуру экстрадиции хакера Сумбаева в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Грузия разъяснила процедуру экстрадиции хакера в РФ
Фото: РИА Новости
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что правоохранительные органы Грузии и России обсуждают экстрадицию в Москву хакера Ярослава Сумбаева, который проходит по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной.
«Конечно же, одна сторона не в силах установить дату этапирования обвиняемого. Это должно быть предметом соглашения обеих сторон. Поэтому на данном этапе между правоохранительными органами двух стран ведутся переговоры об определении даты этапирования», — сказала Цулукиани, передает ТАСС.
Глава Минюста уточнила, что Сумбаеву будет дан разумный срок для обжалования решение об экстрадиции в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если он этого захочет. Однако во время рассмотрения жалобы в ЕСПЧ властям Грузии придется приостановить экстрадицию.
Накануне представитель Минюста Грузии сообщил, что глава ведомства еще 30 сентября распорядилась экстрадировать Сумбаева в Россию. В Тбилиси он был задержан в ноябре 2018 года за незаконное ношение оружия и изготовление и использование фальшивого документа.
Напомним, Сумбаев проходит по делу об убийстве подполковника полиции, следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, которая была застрелена 10 октября 2018 года у своего дома в Подмосковье.
Позже преступники — Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец — были задержаны. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной, он заплатил исполнителям миллион рублей.
Агентство со ссылкой на данные Интерпола уточнило, что в 2013 — 2014 годах Сумбаев и еще 28 человек занимались фиктивным возвратом билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем заработали около 17 млн рублей.
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Комментарии1
В мире , Тея Цулукиани , Евгения Шишкина , Ярослав Сумбаев , ЕСПЧ , АК S7 , Минюст РФ , МВД , РЖД , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Грузия , Москва
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