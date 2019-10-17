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Посол Сербии рассказал о давлении ЕС по поводу санкций против России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Сербия пожаловалась на давление ЕС из-за России
Фото: РИА Новости
Новый посол Сербии в Москве Мирослав Лазански в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что ЕС осознает ошибочность введения санкций против России и снимет их.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России вне зависимости от любого давления.
"Наш президент неоднократно заявлял, что Сербия никогда не введет санкции против РФ. Я ожидаю, что в течение нескольких следующих лет, когда мы уже будем в преддверии вступления в Евросоюз, ЕС уже осознает свою ошибку введения санкций против РФ и что они будут прекращены. Я очень надеюсь, что напряжение между Брюсселем и Москвой все-таки ослабится. Если подумать, то введение санкций не представляют собой никакой политики, это не политика. Это нехватка политики", — считает посол.
Лазански отметил, что по вопросу санкций в отношении России на Сербию оказывается давление со стороны Брюсселя.
"Каждый день мы находимся под большим давлением. Мы с этим ежедневно сталкиваемся, чуть ли не каждое высокопоставленное лицо ЕС, которое прибывает в Сербию с официальным визитом, сообщает нам, что наша политика должна быть согласована с политикой ЕС как раз и по вопросу санкций против России. Как вы видите, мы не ввели санкции против Российской Федерации", — подчеркнул он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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В мире , Европа , Александр Вучич , ЕС , РИА Новости , Москва , Сербия
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