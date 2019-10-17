Меркель заявила об увеличении роли России в Сирии

Меркель заявила об увеличении роли России и Ирана в Сирии после ухода американцев

«Когда я говорю о геополитических последствиях (операции Турции в Сирии), то нужно уже задуматься о том, что роль России вместе с Ираном значительно выросла в регионе после того, как были отведены американские солдаты», — заявила Меркель, передает ТАСС.

По ее словам, «последствия этого развития пока невозможно сегодня прогнозировать».

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.