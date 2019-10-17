Меркель заявила об увеличении роли России в Сирии

Роль Москвы и Тегерана в Сирии заметно выросла после ухода из арабской республики американских войск, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Когда я говорю о геополитических последствиях (операции Турции в Сирии), то нужно уже задуматься о том, что роль России вместе с Ираном значительно выросла в регионе после того, как были отведены американские солдаты», — заявила Меркель, передает ТАСС.
По ее словам, «последствия этого развития пока невозможно сегодня прогнозировать».
9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.
15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Американский лидер также заявлял, что США введут «опустошительные санкции» в отношении Турции, если вице-президент США Майк Пенс не договорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.