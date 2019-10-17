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Азербайджан назвал условия въезда в страну россиян с армянскими фамилиями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 40 минут назад
Азербайджан назвал условия въезда в страну россиян
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что граждане России с армянскими фамилиями могут приехать республику, но им необходимо заранее проинформировать о визите посольство страны в Москве, чтобы избежать «эмоционального фона» из-за карабахского конфликта.
Мамедъяров заявил, что «если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, — ради бога», пишут «Известия».
Однако они должны заранее проинформировать «как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта (карабахского)».
Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над этим регионом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе.
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В мире , Эльмар Мамедъяров , Ильхам Алиев , Владимир Путин , МИД , газета "Известия" , Азербайджан , Москва
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