Азербайджан назвал условия въезда в страну россиян с армянскими фамилиями

Азербайджана Глава МИД Эльмар Мамедъяров заявил, что граждане России с армянскими фамилиями могут приехать республику, но им необходимо заранее проинформировать о визите посольство страны в Москве , чтобы избежать «эмоционального фона» из-за карабахского конфликта.

Мамедъяров заявил, что «если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, — ради бога», пишут «Известия».

Однако они должны заранее проинформировать «как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта (карабахского)».

Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над этим регионом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.