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Обама «вмешался» в выборы в Канаде 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Обама «вмешался» в выборы в Канаде
Фото: EPA
Экс-президент США Барак Обама рассказал канадцам, за кого им следует голосовать на ближайших выборах.
По словам Обамы, занимая пост президента, он «был горд» работать с нынешним главой правительства Канады Джастином Трюдо.
Обама в Twitter назвал Трюдо «трудолюбивым» и «эффективным» лидером, который уделяет внимание проблеме изменения климата.
Бывший президент США заявил, что сейчас «мир нуждается» в «прогрессивном лидерстве» Трюдо. Обама выразил надежду, что «северные соседи» проголосуют за «еще один срок» Трюдо.
Напомним, парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.
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В мире , Барак Обама , Джастин Трюдо , Канада , США
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