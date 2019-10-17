Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции

«Великолепные новости из Турции… Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Майк Пенс встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару 17 октября для обсуждения военной операции Турции в Сирии.