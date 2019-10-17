Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции 

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости», а «миллионы жизней будут спасены».
«Великолепные новости из Турции… Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Майк Пенс встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару 17 октября для обсуждения военной операции Турции в Сирии.