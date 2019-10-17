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Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции 

RT на русском + ещё 1 41 минуту назад
Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости», а «миллионы жизней будут спасены».
«Великолепные новости из Турции… Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Майк Пенс встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Пенс и американский госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару 17 октября для обсуждения военной операции Турции в Сирии.
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В мире , США , Реджеп Эрдоган , Майк Пенс , Дональд Трамп , Анкара , Турция
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