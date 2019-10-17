Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдогана попросили не становиться дьяволом 

Газета.Ru + ещё 7
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
Фото: РИА Новости
В обнародованном письме главы США Дональда Трампа к турецкому президенту Реджепу Эрдогану было еще одно письмо с необычной просьбой. Содержание посланий показал телеканал CNN.
Трамп привел в своем письме слова пастора Эндрю Брансона, работавшего и проповедовавшего в Турции.
В сообщении пастора говорилось, что история еще может сказать Эрдогану спасибо, если он все сделает правильно.
Однако, пастор добавил, что в случае ошибки, Эрдоган останется в истории дьяволом.
Уточняется, что письмо Трампа датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии.
Брансон был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Газета.Ru: последние новости
Парубий рассказал о давлении иностранных лидеров на Зеленского Парубий рассказал о давлении иностранных лидеров на Зеленского Трамп назвал игрой в песочнице сотрудничество России и Сирии Трамп назвал игрой в песочнице сотрудничество России и Сирии Протестующие в Барселоне поджигают петарды и мусорные баки Протестующие в Барселоне поджигают петарды и мусорные баки
В мире , Эндрю Брансон , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , CNN , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предпенсионеры пожаловались на увольнения
Предпенсионеры пожаловались на увольнения2
Захарова обратилась к Моро из-за «Миротворца»
Захарова обратилась к Моро из-за «Миротворца»70
Импичмент Трампа оказался «праздничным»
Импичмент Трампа оказался «праздничным»2
«Разберутся»: На РФ переложили борьбу с террористами
«Разберутся»: На РФ переложили борьбу с террористами20
«Есть договоренности»: Парубий о давлении на Зеленского
«Есть договоренности»: Парубий о давлении на Зеленского15
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение