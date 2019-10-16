Курды приостановили антитеррористические операции

Сирийские демократические силы (СДС), преимущественно состоящие из курдов, объявили о приостановке операций против «Исламского государства» (группировка запрещена на территории РФ ).

Лидер СДС Мазлума Абди сообщил об этом решении в среду, 16 октября, в интервью курдскому телеканалу Ronahi TV.

"Мы приостановили все наши действия против "Исламского государства"", — заявил Абди.

Ранее президент США распорядился отвести американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между отрядами курдов и армией Турции. Большинство членов курдских Отрядов народной самообороны назвали этот шаг лидера Штатов «ударом в спину».