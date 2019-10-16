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Курды приостановили антитеррористические операции 

News.ru + ещё 2 9 часов назад
Курды приостановили антитеррористические операции
Фото: РИА Новости
Сирийские демократические силы (СДС), преимущественно состоящие из курдов, объявили о приостановке операций против «Исламского государства» (группировка запрещена на территории РФ).
Лидер СДС Мазлума Абди сообщил об этом решении в среду, 16 октября, в интервью курдскому телеканалу Ronahi TV.
"Мы приостановили все наши действия против "Исламского государства"", — заявил Абди.
Ранее президент США распорядился отвести американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между отрядами курдов и армией Турции. Большинство членов курдских Отрядов народной самообороны назвали этот шаг лидера Штатов «ударом в спину».
Как писал News.ru, Дональд Трамп заявил о террористической угрозе со стороны Рабочей партии Курдистана.
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана
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