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В Сети высмеяли играющего с молотком Зеленского в латвийском парламенте 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Сети высмеяли играющего с молотком Зеленского
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Латвию начал играть с молотком в сейме и стал объектом насмешек со стороны пользователей соцсетей.
На видеозапись обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев в своем инстаграме.
"Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком", — написал он.
На кадрах видно, что украинский лидер разговаривает с одним из депутатов.
Он поинтересовался, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.
"Не наигрался еще малыш", — написала sn_orlova.
"Чудо в перьях", — отметила lomaeva_tamara_syrgut.
"Чего не сделаешь ради банки шпрот", — пошутил chkirill78.
"Можно уехать из квартала, но квартал не уедет от тебя", — добавила s.grachikova.
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В мире , Интернет , Прибалтика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Латвия
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