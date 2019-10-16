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Зеленский с молотком рассмешил пользователей Сети 

Рамблер 10 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в сейм Латвии поинтересовался у одного из депутатов, как правильно обращаться с молотком председателя парламента.
Видео, на котором украинский лидер с улыбкой вертит молоток в руках, а затем ударяет им по трибуне, стало поводом для шуток пользователей в соцсетях.
На запись обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.
«Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком», — написал он в Instagram.
«Чего не сделаешь ради банки шпрот», «Не наигрался еще малыш», — прокомментировали видео подписчики Соловьева.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Латвия
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