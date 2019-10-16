США готовы к новым переговорам с КНДР

США готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР

Помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл сообщил, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР

Об этом он сообщил в показаниях конгрессу.

«США готовы возобновить конструктивные переговоры с Северной Кореей по каждому из четырех аспектов совместного заявления в Сингапуре. Наша цель — достичь окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, что обязался сделать председатель Ким (Чен Ын) в Сингапуре», — приводит РИА Новости слова Стилуэлла.