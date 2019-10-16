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США готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР 

RT на русском + ещё 1 56 минут назад
США готовы к новым переговорам с КНДР
Фото: Reuters
Помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл сообщил, что власти Соединённых Штатов готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР.
Об этом он сообщил в показаниях конгрессу.
«США готовы возобновить конструктивные переговоры с Северной Кореей по каждому из четырех аспектов совместного заявления в Сингапуре. Наша цель — достичь окончательной, полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, что обязался сделать председатель Ким (Чен Ын) в Сингапуре», — приводит РИА Новости слова Стилуэлла.
Ранее в северокорейском МИД заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».
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В мире , Ближний Восток , Политика , США , МИД , РИА Новости , КНДР
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