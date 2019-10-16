«Необходимо увеличить давление на Турцию»

Макрон считает необходимым увеличить давление на Турцию

"Мы ее (операцию Турции в Сирии — ред.) осудили. Полезные шаги, которые мы хотим вести, — это с одной стороны, убедить наших американских партнеров в НАТО затормозить и остановить это наступление, избежать любой эскалации", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.

"В дискуссиях, которые мы ведем, с одной стороны с Турцией, а с другой — Россией и Ираном, которые играют в регионе ключевую роль, и со всеми нашими европейскими партнерами, (идет речь) об увеличении давления на Турцию с тем, чтобы она прекратила эту операцию", — отметил французский лидер.

Трансляцию пресс-конференции велась на странице в Facebook Елисейского дворца.

По итогам встречи франко-немецкого совета министров, состоявшейся в Тулузе в среду, было выпущено совместное заявление двух стран. В нем, в частности, Париж и Берлин осуждают операцию Турцию в Сирии и призывают Анкару изменить свою позицию.

"Мы осуждаем военную деятельность Турции на северо-востоке Сирии и призываем ее изменить свою политику, напоминая об обязательствах Турции в рамках международного права, включая международное гуманитарное право", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии может подорвать стабильность всего региона, усугубить страдания гражданских лиц и привести к дальнейшему перемещению населения.

"Односторонние военные действия в северо-восточной Сирии серьезно подрывают прогресс международной антитеррористической коалиции, в которой участвуют Франция, Германия и Турция", — говорится в документе.