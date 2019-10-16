«Игра в песочнице»: Трамп посмеялся над РФ и Сирией

Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице

Президент США Дональд Трамп в среду иронично прокомментировал помощь России сирийским властям в вопросе урегулирования ситуации в стране, предложив сторонам "поиграть в песок".

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это прекрасно. Там много песка, с которым они могут играть", — заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.

Он также напомнил, что Сирия, Турция , а также курды в регионе имеют столетнюю историю противостояния.

С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Также российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарную помощь, проводят разминирования и оказывают содействие по примирению сторон в гражданском конфликте. В настоящее время российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии для предотвращения столкновений между частями турецкой армии и курдскими формированиями.