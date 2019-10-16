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Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
«Игра в песочнице»: Трамп посмеялся над РФ и Сирией
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп в среду иронично прокомментировал помощь России сирийским властям в вопросе урегулирования ситуации в стране, предложив сторонам "поиграть в песок".
"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это прекрасно. Там много песка, с которым они могут играть", — заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.
Он также напомнил, что Сирия, Турция, а также курды в регионе имеют столетнюю историю противостояния.
С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Также российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарную помощь, проводят разминирования и оказывают содействие по примирению сторон в гражданском конфликте. В настоящее время российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии для предотвращения столкновений между частями турецкой армии и курдскими формированиями.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн. *Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , Министерство обороны , Италия , Сирия , Турция
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