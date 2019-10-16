«Это предел»: Эрдоган унизил главу МИД Германии

Эрдоган унизил министра иностранных дел Германии, пишут СМИ

Турецкий лидер выступил с резкой критикой в адрес главы немецкого МИД после того, как тот озвучил планы ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за военной операции в Сирии

Эрдоган назвал Мааса "дилетантом".

"Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил", — заявил президент Турции.

Кроме того, он с насмешкой высказался о планах Германии по оружейному экспорту.

"И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что от этого шага проиграет не Турция, а Маас и Германия.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против Рабочей партии Курдистана и боевиков ИГ*. В тот же день авиация нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов, затем началась наземная часть кампании.

Ряд стран и международных организаций осудили турецкую операцию. США и некоторые европейские государства объявили о планах ввести санкции против Анкары.

Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.