Пока вы не уснули: Кремль ответил на требования Украины

Шведы раскрыли тайну «русской подлодки»

Газета.Ru

СМИ раскрыли тайну «российской субмарины», которую якобы в 2014 году обнаружили в Швеции . Ей оказался сломанный буй. Именно он и подавал сигналы, которые приняли за звуки с иностранного судна. Пару лет спустя шведская сторона признала, что Россия не имеет отношения к этой ситуации, но не раскрывала, какой именно объект обнаружили военные.

Кремль ответил на требование о роспуске ДНР и ЛНР

Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление

Зеленский раскрыл условия отвода сил в Донбассе

Киев будет ожидать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести силы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Латвии.

Израиль тайно ударил по Сирии

На фоне обострения ситуации в Сирии израильская авиация скрытно нанесла удары по территории страны. Об этом в Twitter заявил журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

Сдала коллега: мэра Новочеркасска задержали

Газета.Ru

По подозрению в получении взятки задержан глава Новочеркасска Игорь Зюзин . Как считает следствие, в 2017 году, еще будучи мэром города Зверево Ростовской области, он незаконным путем получил около 2,6 млн рублей. О причастности Зюзина к преступлению следствию рассказала его бывшая подчиненная, которую летом суд уже приговорил к реальному сроку за взятку. Женщина утверждает, что деньги предназначалась именно ее руководителю.

"У нас давно уже стоит и не падает"

РИА Новости/ТАСС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал мнение о высоком уровне аварийности в госкорпорации мифом, поскольку аварий «давно не было», сообщает РИА Новости. По его словам, инциденты были всегда, но «о них не говорили».

Иностранную технику «Газпрома» отключили через спутник

«Газпром» обнародовал подробности отключения импортного оборудования на одном из своих предприятий в 2012 году, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. По словам представителя компании, работа австрийских компрессоров была остановлена компанией производителем дистанционно.

Звезду сериала «Солдаты» арестовали в Москве

Telegram-канал «112» сообщил о поимке актрисы Ольги Юрасовой на краже вещей из шкафчиков фитнес-центра. По данным канала, вычислили актрису с помощью камер видеонаблюдения.

«Это очень тяжело»: Хабиб анонсировал уход из ММА