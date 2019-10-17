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Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком» 

News.ru + ещё 22 1 час назад
Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»
Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нужна помощь специалистов.
Американский лидер отметил, что у Пелоси была «абсолютная истерика» во время встречи по Сирии. Президент Штатов полагает, что спикер Палаты представителей не здорова психически.
Нэнси Пелоси срочно нужна помощь: то ли у нее что-то не так «наверху», то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У неё была сегодня абсолютная истерика в Белом доме, очень печально наблюдать за этим. Молитесь за неё, она очень больной человек! — написал Трамп на странице в соцсети.
Также Трамп опубликовал снимки Пелоси со встречи с законодателями по Сирии с едкими комментариями. «Истерика нервной Нэнси!» — так президент США подписал фото, на котором спикер что-то ему доказывает.
Как ранее писал News.ru, в письме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану Трамп попросил его «не быть дураком и дьяволом».
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Комментарии1
В мире , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Конгресс США , Сирия
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