Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком»

Американский лидер отметил, что у Пелоси была «абсолютная истерика» во время встречи по Сирии . Президент Штатов полагает, что спикер Палаты представителей не здорова психически.

Нэнси Пелоси срочно нужна помощь: то ли у нее что-то не так «наверху», то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У неё была сегодня абсолютная истерика в Белом доме, очень печально наблюдать за этим. Молитесь за неё, она очень больной человек! — написал Трамп на странице в соцсети. Nervous Nancy's unhinged meltdown! pic.twitter.com/RDeUI7sfe7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2019 г.

Также Трамп опубликовал снимки Пелоси со встречи с законодателями по Сирии с едкими комментариями. «Истерика нервной Нэнси!» — так президент США подписал фото, на котором спикер что-то ему доказывает.