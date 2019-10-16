Трамп рассказал о ядерном оружии в Турции

Трамп заявил, что не сомневается в сохранности ядерного оружия США в Турции

Турции. Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него нет сомнений в сохранности ядерного оружия США "Мы уверены, у нас есть очень сильная авиабаза там. Это авиабаза в отдельности может обеспечить нас по многим показателям. И не забывайте, что Турция — член НАТО", — заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос, есть ли у него опасения по поводу американского ядерного оружия в Турции. Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщало, что представители госдепартамента и министерства энергетики США обсуждали возможность вывоза американского ядерного оружия с авиабазы в Турции. Чиновники рассматривали вариант вывоза 50 единиц оружия с военной базы "Инджирлик" в южной турецкой провинции Адана. Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск с северо-востока Сирии, несмотря на то, что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*. *Террористическая организация, запрещенная в России.

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