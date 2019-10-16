Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швейцария изменила санкции против Сирии из-за военной операции Турции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Швейцария изменила санкции против Сирии из-за Турции
Фото: РИА Новости
Швейцария изменила санкции против Сирии, чтобы облегчить доступ гуманитарной помощи в страну. Это было сделано в связи с началом военной операции Турции, которая, по мнению Швейцарии, является нарушением международного права, говорится в заявлении Федерального Совета (правительства) Швейцарии.
«Федеральный совет осуждает военное вмешательство Турции в Сирию, которое рассматривает как нарушение Устава ООН и, таким образом, международного права. Совет призывает Турцию немедленно прекратить боевые действия и путем переговоров внести свой вклад в деэскалацию и поиск политического решения конфликта», — цитирует документ РИА «Новости».
Берн намерен облегчить финансирование гуманитарной помощи сирийским гражданам, а также взаимодействие швейцарских дипломатов с лицами, находящимися под санкциями.
«Федеральный Совет предусматривает исключения в санкционном режиме для выделения финансовых средств отдельным личностям, компаниям и организациям, находящимся под санкциями, при условии, что такие транзакции необходимы для предоставления гуманитарной помощи и поддержки населения», — говорится в заявлении.
Правительство Швейцарии уточняет, что в результате военной операции Турции в Сирии северо-восток страны покинули более 210 тыс. человек.
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. Турецкая армия вошла уже в ряд населенных пунктов в Сирии.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
От России потребовали признать «ошибкой» разгром Японии в 1945 году От России потребовали признать «ошибкой» разгром Японии в 1945 году Швейцария изменила санкции против Сирии из-за военной операции Турции Швейцария изменила санкции против Сирии из-за военной операции Турции ЕС признался в бессилии перед миграционными потоками ЕС признался в бессилии перед миграционными потоками
Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , ООН , РИА Новости , Сирия , Турция , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Военных атташе США задержали в Северодвинске104
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными519
Российских военных заметили у Кобани
Российских военных заметили у Кобани31
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Вскрылись новые детали убийства Моторолы105
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
01:45
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Происшествия
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
01:03
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Кавказ Политика
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
03:11
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
Политика
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
00:12
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Происшествия Армия
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
00:29
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение