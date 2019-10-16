Швейцария изменила санкции против Сирии из-за Турции

Швейцария изменила санкции против Сирии из-за военной операции Турции

Швейцария изменила санкции против Сирии , чтобы облегчить доступ гуманитарной помощи в страну. Это было сделано в связи с началом военной операции Турции , которая, по мнению Швейцарии, является нарушением международного права, говорится в заявлении Федерального Совета (правительства) Швейцарии.

«Федеральный совет осуждает военное вмешательство Турции в Сирию, которое рассматривает как нарушение Устава ООН и, таким образом, международного права. Совет призывает Турцию немедленно прекратить боевые действия и путем переговоров внести свой вклад в деэскалацию и поиск политического решения конфликта», — цитирует документ РИА «Новости».

Берн намерен облегчить финансирование гуманитарной помощи сирийским гражданам, а также взаимодействие швейцарских дипломатов с лицами, находящимися под санкциями.

«Федеральный Совет предусматривает исключения в санкционном режиме для выделения финансовых средств отдельным личностям, компаниям и организациям, находящимся под санкциями, при условии, что такие транзакции необходимы для предоставления гуманитарной помощи и поддержки населения», — говорится в заявлении.

Правительство Швейцарии уточняет, что в результате военной операции Турции в Сирии северо-восток страны покинули более 210 тыс. человек.