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США не хотят разрыва отношений с Турцией, заявил Помпео 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Помпео рассказал об отношении США к Турции
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью США не является разрыв отношений с Турцией.
"Нашей целью не является разрыв отношений с Турцией. Она является членом НАТО, у нас важные (общие) интересы в области безопасности. Наша цель — перекрыть возможности для Турции продолжать подобную деятельность. Мы работаем над тем, чтобы остановить это", — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Помпео также подтвердил, что вместе с вице-президентом США Майком Пенсом он планирует провести личную встречу с турецким президентом. По его словам, президент США Дональд Трамп считает важным проведения переговоров на высоком уровне.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Майк Пенс , Дональд Трамп , Партия справедливости и развития , Министерство обороны , НАТО , Турция
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