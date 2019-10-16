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ЕС признался в бессилии перед миграционными потоками 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
ЕС признался в бессилии перед мигрантами
Фото: РИА Новости
Евросоюз думает не над тем, как остановить миграционные потоки, а как лучше с ними справляться, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.
Еврокомиссар заявил, что проделанная за пять лет работа позволила лучше подготовить ЕК к будущим вызовам в сфере миграции, передает РИА «Новости».
Аврамопулос отметил, что ситуация в Сирии указывает на то, что «мы всегда должны быть готовыми». Он также добавил, что проработка мер в сфере миграции все еще не завершена, «она потребует много сил и времени».
«Но мы должны быть честными: явление миграции останется в будущем, вопрос никогда не будет заключаться в том, как это остановить, а как лучше с этим управляться», — заявил он.
В 2018 году, по данным ЕК, число незаконных пересечений границ в ЕС сократилось до 150 тыс. Это самый низкий показатель за пять лет.
В ЕК уверены, что таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря соглашению ЕС-Турция об оказании помощи беженцам на турецкой территории.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что в турецких пограничных районах скопились более 3,5 млн сирийских беженцев, и Анкара рассчитывает переселить часть из них на те земли, на которых она сейчас проводит свою военную операцию.
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Комментарии
В мире , Другое , Европа , Димитрис Аврамопулос , Реджеп Эрдоган , Константин Косачев , ЕС , Комитет Совета Федерации по международным делам , Еврокомиссия , РИА Новости , Сирия
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