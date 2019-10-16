Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Президент США Дональд Трамп , комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии , заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР. Как отмечает Bloomberg, глава Белого дома также уверен в том, что политика санкций со стороны США гораздо эффективнее военного присутствия в регионе.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, это нормально", — заявил президент США.

Трамп также отметил, что курды, воевавшие на стороне США против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — прим. "РГ"), и находящиеся сейчас под ударом турецких военных сил, "далеко не ангелы".

"Они хорошо защищены и знают, как воевать", — добавил он.

Американский президент отдельно подчеркнул, что если Сирия намерена бороться за свои территории, то это зависит только от них (сирийского правительства — прим. "РГ") и Турции.