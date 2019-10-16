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Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 

Российская Газета + ещё 8 41 минуту назад
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР. Как отмечает Bloomberg, глава Белого дома также уверен в том, что политика санкций со стороны США гораздо эффективнее военного присутствия в регионе.
"Сирия может получить какую-то помощь от России, это нормально", — заявил президент США.
Трамп также отметил, что курды, воевавшие на стороне США против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — прим. "РГ"), и находящиеся сейчас под ударом турецких военных сил, "далеко не ангелы".
"Они хорошо защищены и знают, как воевать", — добавил он.
Американский президент отдельно подчеркнул, что если Сирия намерена бороться за свои территории, то это зависит только от них (сирийского правительства — прим. "РГ") и Турции.
"Если Турция идет в Сирию, то это дело только Турции и Сирии. Это не наша проблема. Там достаточно песка, где они могут вдоволь наиграться", — отметил Трамп.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Дональд Трамп , Исламское государство , Bloomberg , Сирия
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