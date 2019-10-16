НАТО предрекли распад из-за Трампа

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

"Если он (Трамп) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. … У нас будут настоящие проблемы", — сказал Байден на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.

Он назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим президентом", который, по его мнению, ничего не смыслит во внешней политике и "действует из страха за свое собственное переизбрание".

При этом бывший вице-президент отметил, что Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине

В связи с этим он выступил в защиту принятых ранее решений о вводе американских войск в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с группировкой ИГ*.

Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден претендует на выдвижение от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

*Террористическая организация, запрещенная в России.