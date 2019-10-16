Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа 

РИА Новости 2 часа назад
НАТО предрекли распад из-за Трампа
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
"Если он (Трамп) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. … У нас будут настоящие проблемы", — сказал Байден на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.
Он назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим президентом", который, по его мнению, ничего не смыслит во внешней политике и "действует из страха за свое собственное переизбрание".
При этом бывший вице-президент отметил, что Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.
В связи с этим он выступил в защиту принятых ранее решений о вводе американских войск в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с группировкой ИГ*.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден претендует на выдвижение от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi "Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демократы призвали жестко противостоять России
Демократы призвали жестко противостоять России91
Смогли убедить: В ООН встали на сторону России
Смогли убедить: В ООН встали на сторону России388
От РФ требуют признать «ошибкой» разгром Японии
От РФ требуют признать «ошибкой» разгром Японии32
Момент обрушения многоэтажки попал на видео
Момент обрушения многоэтажки попал на видео3
Россиянин хотел заколдовать приставов и не платить долг
Россиянин хотел заколдовать приставов и не платить долг2
Видео
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
00:36
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
Происшествия
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
06:16
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Общество
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение