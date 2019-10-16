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Демократы потребовали жестко противостоять России 

Газета.Ru
Демократы потребовали жестко противостоять России
Фото: David J. Phillip/AP
Кандидата в президенты США от демократов Кори Букер в хоре дебатов заявил, что Вашингтон должен жестко противостоять России на мировой арене, передает ТАСС.
По его словам, США "не могут позволить русским продолжать укреплять позиции".
"Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве, они не могут вмешиваться в наши выборы", — заявил он.
Букер добавил, что американский лидер Дональд Трамп контактирует с Владимиром Путиным больше, чем с американским союзником Ангелой Меркель.
Также представители Демократической партии заявили, что политика Трампа в отношении России "была провальной".
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В мире , Политика , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , США
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